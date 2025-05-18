José Contreras Expósito

Ha fallecido cristianamente el día 17 de mayo de 2025 a los 80 años de edad.

Su esposa Elisa; hijos José, Jaime, Francisco, Montserrat, Manolo y Eli; hijos políticos María del Mar, Nieves, Inés María, Santiago, Montserrat y Juan Manuel; nietos, bisnietos, hermanos, cuñados, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana día 19/05/2025, a las 11.15 horas, en la parroquia Virgen de los Pobres - Lleida.

( D. M. : Tanatori La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, a 18 de mayo de 2025 )