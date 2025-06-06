Paquita Llevet Planas
VÍDUA DE JOAN GARCÍA RUÉ
Ens ha deixat el dia 4 de juny del 2025 als 85 anys.
Els seus fills, Carlos, Jordi i Ester; filles polítiques, Enri i Anna; nets, Xènia, Albert, Ares i Nicolau, i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres dia 6, a les 17.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 9. Lleida, 6 de juny del 2025 )