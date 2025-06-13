Montserrat Petanàs Pampols
Ha mort el dia 12 de juny del 2025 als 90 anys.
Els qui t’estimen: Teresa, Antoni, Helena i Dani; Marc i Marta, Abril, Àfrica, Sara; nebots i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dia 13, a les 17.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1. Lleida, 13 de juny del 2025 )