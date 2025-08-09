Antonio Mora Figueres
Ha mort cristianament el dia 8 d’agost del 2025 als 78 anys.
El seu germà Francesc, cunyada Montse, nebots Jordi, Óscar, Raül, Gemma, Oriol i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc demà diumenge dia 10, a les 09.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí de La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 9 d’agost del 2025 )