Patricia Sáez Pons
Ens ha deixat el dia 8 d’agost del 2025 als 54 anys.
El seu espòs, Marc; fills, Lluc, Rita, Martí i Julià; pares, germans, nebots i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen que la tinguin present en el seu record.
La cerimònia tindrà lloc avui diumenge dia 10, a les 10.45 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Segrià. Lleida, 10 d’agost del 2025 )