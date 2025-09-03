Ignasi Navau Castells
Ha mort cristianament l’1 de setembre del 2025 als 72 anys.
La seva esposa Isabel Rubinat Oriola; fills Ignasi; Elisabet i Alexis; netes Elna i Àurea; nebots i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dia 3 de setembre, a les 12.00 hores, a l’església parroquial de Bellcaire d’Urgell de Lleida.
( D. M. : Funerària Bellcaire d’Urgell. C/ Catalunya, 6. Bellcaire d’Urgell, 3 de setembre del 2025 )