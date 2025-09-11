M. Àngels Samsó Roca
VÍDUA DE VICENT PASCUAL RUBIO
Ha mort cristianament el dia 10 de setembre del 2025 als 90 anys.
Els seus fills, Vicent, Amparo i Josep Maria; fills polítics, Carme, Stephane i Gemma; neta, Laia; net polític, Òscar, i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui dijous dia 11, a les 17.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 11 de setembre del 2025 )