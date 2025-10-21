Antonio Fortuny Montells
VIDU D’ANGELINA GIMENO RAMÓN
Ha mort cristianament el dia 20 d’octubre del 2025 als 90 anys.
Els seus fills, José Antonio i Araceli, M. Àngels i Ramon; nets, Núria, Albert, i família tota us assabenten de la seva sentida pèrdua i us preguen una oració per la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dimecres dia 22, a les 10.00 h, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5. Lleida, 21 d’octubre del 2025 )