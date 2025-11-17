Juan Manuel Perulles Moreno

Falleció cristianamente en Barcelona el día 16 de noviembre de 2025, a la edad de 78 años, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

Su esposa, Lola; sus hijos, Nieves y Fernando, Juan Manuel y Pilar; sus nietos, Camila, Inés, Lucía, María, Juanma y demás familia lo comunican a sus amigos y conocidos y les ruegan lo tengan presente en sus oraciones. La sala de vela se celebrará hoy, día 17 de noviembre de 2025, a partir de las 16.00 horas. La ceremonia religiosa se celebrará mañana, día 18 de noviembre de 2025, a las 11.30 horas en el Tanatori Les Corts.

