Teresa Farré Calderó
VÍDUA DE MANUEL CAMBRA OTTO
Ha mort cristianament el dia 23 de novembre del 2025 als 91 anys.
Els seus fills, nets, besnets i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui dimarts dia 25, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 25 de novembre del 2025 )