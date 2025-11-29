Mercè Siscart Palau
VÍDUA DE FRANCESC RUESTES CAMÍ
Ha mort cristianament el dia 27 de novembre del 2025 als 87 anys.
Els seus fills, Xavier i Mercè; fills polítics, Isabel i Jordi; nets, Jordi, Arnau, Pau, Pol i Jan; germana, Pepita; cunyats, Maria, Josep Maria i Rosita; nebots i família tota agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
El funeral tindrà lloc avui dissabte dia 29, a les 17.30 hores, al santuari de Santa Teresina de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 29 de novembre del 2025 )