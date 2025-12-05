Josep Estruch Bascompte
PRESIDENT DE LA CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT DE LLEIDA
Que traspassà el passat 10 de novembre a Lleida, havent estat enterrat a la seva ciutat natal de Cardona.
La seva esposa, Roser; els seus fills, Glòria, Josep i Eudald; nets i família tota, així com la Junta de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida, us conviden a l’eucaristia que en memòria seva se celebrarà a la capellade la Patrona de Catalunya a la Catedral de Lleida, el dissabte 6 de desembre a les 11 del matí, presidida pel P. Joan M. Mayol, director de la Confrariade la Mare de Déu de Montserrat.
“Reina del Cel que els Serafins baixaren doneu-li abric dins vostre mantell blau”
( Lleida, 5 de desembre del 2025 )