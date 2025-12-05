Rodrigo Larios Navarro
VIDU DE MARIA RODRÍGUEZ HARO
Ha mort cristianament el dia 3 de desembre del 2025 als 91 anys.
Els seus fills, Montse i Jaume, Lluís i Nuri; nets, Albert, Oriol i Mireia; germans, Josefa (†), Diego (†) i Maria (†); cunyats, nebots i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres dia 5, a les 12.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 5 de desembre del 2025 )