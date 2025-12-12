SEGRE

El senyor

José Luis Manchini Carmona

Va morir l’11 de desembre del 2025.

L’ASSOCIACIÓ D’AUTOESCOLES DE LLEIDA vol expressar el seu condol més profund per la pèrdua de José Luis Manchini i Carmona. En aquests moments de tristesa volem acompanyar de tot cor la seva família, amics i totes les persones que,  al llarg dels anys, van tenir la sort de compartir amb ell vivències, aprenentatges i moments inesborrables. 

El Manchini ha estat un referent, un mestre generós, un company sempre disposat a ajudar. El seu saber fer quedarà per sempre gravat en la memòria de les autoescoles de Lleida.

Lleida, 12 de desembre del 2025

