Maria Dolors Gomà Niubó
VÍDUA DE JORDI GALLOFRÉ PARÉS
Ha mort cristianament el dia 19 de desembre del 2025 als 92 anys.
Els seus fills, Concepció, Maria Dolors i Jordi; fills polítics, Jesús, Xavier i María José; nets, Aleix, Josep (†), Anna i Júlia; germans, cunyats, nebots, cosins i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui dissabte dia 20, a les 12.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 20 de desembre del 2025 )