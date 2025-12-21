Dolores Ruiz Vera
VÍDUA DE JORDI TEIXIDÓ JOVÉ
Ha mort cristianament el dia 20 de desembre del 2025 als 81 anys.
Els seus fills, Jordi, Montserrat i Ignasi; fills polítics, Blanca, Enric i Imma; nets, besnet, germana, Rosario; cunyats, nebots, cosins i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui diumenge dia 21, a les 10.45 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Lleida, 21 de desembre del 2025 )