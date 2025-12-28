SEGRE

Fernando Querol Cornudella

FUNDADOR DE CONTAGEST SA

Ha mort cristianament el dia 27 de desembre del 2025 als 81 anys.

La seva esposa, Carmen Labella; fills, Ferran i Xavier; filla política, Judit; neta, Laia; germanes, Rosa Mari i Elvira; cunyades, nebots, família tota i la raó social CONTAGEST SA agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.

La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dilluns dia 29, a les 10.45 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : TANATORI JARDÍ LA LLEIDATANA. Camí de Montcada, s/n. Sala 10. L’HORARI DE LA VETLLA TINDRÀ LLOC DE LES 17. 00 A LES 21. 00 HORES. . Lleida, 28 de desembre del 2025. )

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking