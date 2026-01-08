Josep Maria Calderó Ges
DOCTOR QUÍMIC FUNDADOR DE LUQSA
Espòs, pare i padrí estimadíssim.
Ha mort cristianament el dia 7 de gener del 2026, als 90 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
La seva esposa, Dorothea; filles, Dorlita i Gaby; fill polític, José María; nets, Gemma, Josep i Pau i família tota us agraïm una oració per la seva ànima.
La missa exequial tindrà lloc avui dijous, a les 10.30 hores, a l’església parroquial de Sudanell.
( Sudanell, 8 de gener del 2026 )