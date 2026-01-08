Mor el lleidatà Salvador Escribà, fundador de La Salseta del Poble Sec
El músic de Bell-lloc, impulsor de Salseta Discos, mor als 75 anys a causa d'un ictus segons la revista Enderrock
El bell-lloquí Salvador Escribà, reconegut músic, membre i fundador de La Salseta del Poble Sec, ha mort aquest dijous 8 de gener als 75 anys a conseqüència d'un ictus, segons ha difós la revista Enderrock. L'artista lleidatà ha deixat empremta en més de cinquanta anys de festes populars catalanes i constitueix una figura fonamental per a la música en directe a les Festes Majors de Catalunya des de mitjan dels anys setanta.
L'any 1977, Salvador Escribà va fundar, al costat de Pep Vercher, La Salseta del Poble Sec, amb motiu d'un míting polític del PSUC. Després d'haver estat en diverses companyies discogràfiques, va optar per crear el seu propi segell, Salseta Discos, que va tenir un paper essencial en l'aparició i consolidació del Rock Català. Des d'aquest segell va publicar els primers discs de referents com Sopa de Cabra i Umpah-pah i va ajudar a impulsar nombroses bandes catalanes cap a l'escena professional.
Abans de liderar La Salseta, Escribà va formar part de Som... Indígenes, guanyadors l'any 1967 del IV Concurso Provincial de Conjuntos Musicales de Lleida. La seva iniciativa i trajectòria el van portar, ja al capdavant de La Salseta, a gravar més d'una dotzena de discos, incloent-ne dos completament en català, consolidant així l'arrelament i difusió de la llengua i la cultura catalanes mitjançant la música popular.
Salvador Escribà deixa una gran petjada en la cultura musical catalana, tant per la seva tasca com a músic de directe, com pel seu paper d’impulsor del Rock Català i suport a noves generacions d'artistes.