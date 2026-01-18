Mor el sacerdot i teòleg lleidatà Ramon Prat als 80 anys
Va ser fundador de l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida, entitat que va dirigir durant 25 anys
El sacerdot i teòleg lleidatà Ramon Prat ha mort la matinada d'aquest diumenge als 80 anys a causa d'un càncer que patia des de feia temps. Va ser fundador de l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida (IREL), entitat que va dirigir durant 25 anys, i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. També va ser nomenar vicari general de la diòcesi pel bisbe Joan Piris i va exercir com administrador diocesà durant uns mesos fins a l'arribada de monsenyor Salvador Giménez.
Mossèn Ramon Prat Pons, va néixer a Lleida el 1945, on fou ordenat sacerdot el 1969 per monsenyor Ramon Malla. Va fer els seus estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida (1961-67), passant a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma (1967-69), on es va llicenciar en Teologia. L'any 1974 va assolir el títol de Doctor en Teologia a la Facultat de Teologia de Barcelona, on ja el 1975 va ser nomenat professor i d'on va ser professor Ordinari des de 2010 a 2017. Al 1978 va ser nomenat per un sexenni Rector de l'Equip Responsable del Seminari (preparació al Diaconat i al Presbiterat).
El 1992 va ser nomenat Director de l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida, càrrec que va renovar durant cinc quinquennis fins al 2017. Dins aquesta vessant és autor de vàries desenes de llibres i infinitat d'articles. Va ser rector a la parròquia de de Sant Pere de Fraga (1969-77), per a passar a formar part de l'equip sacerdotal de la parròquia de Sant Joan de Lleida (1977-78). El 1986 va ser nomenat rector de Sant Jaume, càrrec que va mantenir fins el 1995. Al 2007 va ser adscrit a la parròquia de Santa Maria Magdalena de Lleida, on, al 2012, va ser nomenat rector insòlidum de la Unitat pastoral constituïda per les parròquies de la Mare de Déu del Pilar i Santa Maria Magdalena de Lleida.
La seva dedicació pastoral va tenir una vessant molt important dedicada als grups de joves, universitaris i d’altres. Entre 1977 i 1992 va ser Coordinador diocesà del Moviment Juvenil per a l'Evangelització, essent pioner en la introducció del MUEC a la diòcesi. Entre 1982 i 2009 va ser Delegat Diocesà de Pastoral Universitària. També va ser consiliari de la Delegació Diocesana de Pastoral Juvenil (1992-2009) i consiliari de la Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar (2007-09).
Del 2012 al 2016 va ser el Director del Secretariat per al Diaconat Permanent de la diòcesi de Lleida, així com Vicari General de la Diòcesi i moderador de la Cúria del 2009-2016 i membre nat de tots els òrgans consultius inherents, a més de Canonge de la Catedral.
El 2006 fou nomenat Conseller de Càritas Espanyola per designació de la Comissió Episcopal de Pastoral Social, i entre 2010 i 2014, Conseller de designació episcopal a Càritas Espanyola. Al 2016, amb motiu de l’any Jubilar de la Misericòrdia, el Sant Pare el va nomenar Missioner de la Misericòrdia.