Núria Barranquero Aragonés
VÍDUA D’AGUSTÍ GILART GATIUS
Ha mort el dia 3 de febrer del 2026 als 97 anys.
Els seus fills, Carme, Núria i Javi; filla política, Alícia; neta, Maria; germans, Pepita (†) i Josep (†); cunyats, nebots i família tota us agraïm les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 10.45 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5. Lleida, 5 de febrer del 2026 )