Josep Maria Baró Cinca
Ha mort cristianament el 17 de febrer del 2026 als 83 anys.
La seva esposa, Rosita Solanes; fills, Lluís i Josep Maria; nets, Artur, Joana i Nel; neboda, Cristina-Chantal i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dia 18 de febrer, a les 16.30 hores, a l’església parroquial del Sagrat Cor de Balaguer.
( D. M. : Tanatori El Segre. Sala A. Balaguer, 18 de febrer del 2026 )