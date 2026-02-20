Blanca Neus Gatius Roig
Ha mort cristianament el dia 19 de febrer del 2026 als 74 anys.
El seu espòs, Josep Anton; filla, Eva; nets, Joel, Aida i Genís; germans, Francisco, Maria Teresa i Aurelio (†); cunyats, nebots i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres dia 20, a les 17.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Lleida, 20 de febrer del 2026 )