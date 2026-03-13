SEGRE

Ana Maria Ribó Domènech

Ha mort el dia 12 de març del 2026 als 68 anys.

El seu espòs, Jesús; fills, Cèlia i Marc; nets, Indíbil i Frida; germans, Eugeni (†) i Pilar; cunyats, nebots, cosins i família tota, us agraïm les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres a les 16.00 hores a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 13 de març del 2026 )

