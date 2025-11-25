IX RUTA DE LA TAPA DE LLEIDA
El bar l'Encreuat guanya la IX Ruta de la tapa amb el seu 'Xipy Burg'
El Caravista obté el segon premi amb el seu tàrtar de zamburinyes i el Bar Restaurant Julián rep el reconeixement del públic
El Bar L'Encreuat s'ha coronat guanyador del Primer Premi del Jurat a la IX Ruta de la tapa de Lleida, un guardó dotat amb 1.000 euros gràcies a la seva innovadora proposta 'Xipy Burg'.
Aquesta minihamburguesa elaborada sobre xampinyons a la planxa amb allioli, alls, amanida fresca i xipirons ha destacat entre els participants per la seva excel·lent combinació de textures i sabors, així com per l'equilibri entre producte local i innovació culinària.
El Caravista ha aconseguit el segon premi, valorat en 500 euros, amb la seva creació de tàrtar de zamburinyes i Pera de Lleida, una proposta que exemplifica perfectament l'esperit d'aquesta edició centrada en els productes de proximitat.
Pel que fa al premi de valoració popular, també amb una dotació de 500 euros, el Bar Restaurante Julián s'ha imposat gràcies als 428 vots obtinguts amb la seva tosta de gambes amb allioli, una combinació cruixent i saborosa que ha connectat amb el públic assistent.
La novena edició d'aquest certamen gastronòmic, celebrada entre el 2 d'octubre i el 2 de novembre de 2025, ha comptat amb l'assessorament professional de la xef Susana Aragón, col·laboradora habitual de San Miguel. Sota el lema "Assaboreix Lleida", aquesta iniciativa s'ha consolidat com un dels esdeveniments gastronòmics més rellevants de la ciutat, destacant el talent dels restauradors locals i apostant per una cuina autèntica i de proximitat, perfectament maridada amb San Miguel Especial.
Premis per als participants de la Ruta
Els participants que han recorregut la Ruta de la tapa han pogut optar a diversos premis atractius que han reforçat el caràcter lúdic de l'esdeveniment. Entre els guardons es trobaven 30 targetes Solred valorades en 50€ cadascuna, 4 forfaits dobles per gaudir de les pistes de Grandvalira, una exclusiva experiència gastronòmica al prestigiós restaurant La Boscana i 20 caixes de cervesa San Miguel Especial.