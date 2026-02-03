Una hamburguesa de Lleida es presenta per ser la millor de l'Estat: "és el que et cuinaria un pagès de l'Horta de Lleida"
El pa de l'hamburguesa està fet amb massa mare i porta carn de llonganissa, formatge, ceba i allioli
La ciutat de Lleida tindrà representació al Campionat Nacional d'Hamburgueses 2026, que celebrarà la seva sisena edició del 29 de gener a l'1 de març de 2026. L'establiment Nyam Nyam Nyam hi competirà amb la seva proposta, la 'Lleidatana', una hamburguesa que, segons els seus creadors, és "tot allò que en una casa de pagès de l’horta lleidatana et cuinarien".
La 'Lleidatana' està elaborada amb un pa brioix de massa mare provinent d'un obrador artesà del nord de Catalunya. La seva carn és una barreja de porc picat amb greix del mateix animal, sal i pebre, que evoca el sabor d'una llonganissa sense la tripa. Aquesta combinació es complementa amb la salsa catalana més universal: l'allioli. L’hamburguesa la rematen amb formatge i ceba.
Funcionament del Campionat Nacional d'Hamburgueses
El Campionat Nacional d'Hamburgueses és un certamen que congrega establiments de tot Espanya. L'objectiu principal és competir pel títol de Millor Hamburguesa d'Espanya 2026. L'edició anterior, celebrada el 2025, va registrar xifres rècord, amb la venda de més d'un milió d'hamburgueses durant el període de competició.
Els clients tenen un paper fonamental en el desenvolupament del campionat. Poden votar les hamburgueses que tasten a cada establiment participant, influint directament en el resultat. A aquestes valoracions populars s'hi suma el criteri d'un jurat professional, que recorrerà el país per seleccionar les millors propostes. Aquestes seran les que competiran a la gran final, prevista per al 10 de març, on es decidirà el guanyador absolut del certamen.