Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Digueu no a l’extremisme. Preneu decisions sàvies que us alliberin del que us frena. Exploreu el que us brinda alegria i integreu-ho a la rutina diària. Controleu la vostra vida.