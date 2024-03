detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Les emocions afloraran. Canalitzeu l’excés d’energia cap a una cosa que us faci sentir i lluir bé, o que us atansi a l’objectiu. Deixeu que l’experiència us guiï.