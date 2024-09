Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Feu una cosa que us signifiqui. Negueu-vos a ser la víctima i a complaure la gent. Feu allò que us faci més feliç, us tranquil·litzi i que us doni la confiança i l’impuls.