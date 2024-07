detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Pareu atenció a les coses i persones que us causen estrès i inscriviu-vos en grups d’autoajuda que us ajudin a redirigir l’energia cap a una cosa que produeixi beneficis.