Què et diu per avui el teu signe del zodíac?No permeteu que la ira s’apoderi de vosaltres; us seran més útils el moviment i la diversió. Trieu reunir-vos amb persones del vostre interès i practiqueu passatemps que us desafiïn.