Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Penseu i actueu quan us beneficiï. Analitzeu com us sentiu pel que fa a les relacions amb els altres. Allunyeu-vos d’aquells que us donen mal exemple o us tempten a ser massa indulgents.