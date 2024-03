detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Us sentireu atrets per les persones equivocades i temptat per coses que hauria d’evitar. No us llanceu a res sense rumb; cal pensar i planificar. L’activitat física alleujarà l’estrès.