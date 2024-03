detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Canvieu el diàleg si cal. No permeteu que ningú interfereixi amb els vostres plans ni us impedeixi seguir somnis. Sigueu fidels a vosaltres, a les vostres creences i al camí que voleu seguir.