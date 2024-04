Taylor Swift arrasa en vendes de vinil amb "The Tortured Poets Department"

La cantant Taylor Swift ha tornat a deixar la seua empremta en la indústria musical, aquesta vegada trencant rècords de vendes en format vinil amb el seu últim àlbum, "The Tortured Poets Department". Durant el cap de setmana passat, Swift va aconseguir vendre més de 700.000 còpies d’aquest LP, establint una nova fita en la història d’aquest format.

Segons informa la revista 'Variety', Swift s’ha convertit en la "reina del vinil", superant el seu propi rècord anterior. El seu àlbum "1989 (Taylor’s Versió)" havia venut 693.000 còpies en vinil en una setmana. A més, la seva obra anterior, "Midnights", també va establir un rècord setmanal de vendes de vinils el 2022, amb 570.000 còpies.

Aquest èxit destaca encara més quan es considera que Swift ha batut marques establertes prèviament per altres artistes. Abans d’ella, el rècord de més discos venuts en una setmana estava en mans del britànic Harry Styles, amb 372.000 vinils venuts en només 7 dies amb el seu àlbum "Harry’s House".

Els experts de la indústria assenyalen que aquestes fites són especialment significatives ja que l’era del vinil es considerava en declivi des de la dècada de 1990, amb l’aparició d’altres formats com CD, cassets i descàrregues digitals. Tanmateix, Swift ha demostrat que el vinil continua sent un format popular i rellevant per als amants de la música.