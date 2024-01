Les bastides del món

detail.info.publicated jaume barrull castellví detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Sistemas ocultos

Guió i dibuix: Dan Nott

Editorial: Planeta Cómics (2023)

Traducció al castellà: V.M. García de Isusi

Format: cartoné, 19x26 cm, 254 pàg., color

Preu: 25 €

Dan Nott ha parit un còmic a partir d’una pregunta molt bàsica: “Això com funciona?”. Sistemas ocultos (Planeta Cómics) és un reportatge en què es mescla física, història, tecnologia, química, climatologia, geografia, informàtica, economia i ciència política.

'Sistemas ocultos'

Amb una absoluta voluntat divulgativa, Nott explica com ho hem fet per aconseguir que toquem un botó i s’engegui un llum, què ha passat perquè puguem enviar un correu electrònic a l’altra punta del món en qüestió de segons o que obrim l’aixeta i surti aigua potable. Amb una mirada holística del planeta, el reportatge no és innocent a l’hora d’explicar com la humanitat estem tractant el planeta i com els països més rics, amb els Estats Units i Europa al capdavant, hem imposat un model de desenvolupament consumista que està tensionant els recursos del planeta.

Diuen que els lectors negacionistes del canvi climàtic i acrítics amb el capitalisme salvatge s’enfadarien amb l’autor si el llibre els caigués a les mans. No és que Nott sigui gaire –o gens– revolucionari, però com qualsevol persona amb dos dits de front que s’informa del tema es posa les mans al cap del camí que hem emprès com a espècie.

Una pàgina de 'Sistemas ocultos'

El dibuix és senzill i força esquemàtic, fins i tot frega un punt infantil. Les explicacions, per contra, són prou complexes i es nota que Nott s’ha documentat des de la humilitat.

El fet que no sigui un autor amb base cientificotècnica també ajuda a una certa senzillesa. Realment ha fet un esforç molt complet per anar a buscar les arrels de cada sistema sense donar mai res per sabut.

Si busquem pur entreteniment pot ser que en alguns passatges se’ns faci una mica dens, Nott ha fet un reportatge gràfic capaç de respondre preguntes que, des de la senzillesa, s’endinsen en qüestions prou complexes i la rigorositat del projecte no permet escapar a certes explicacions científiques.Un volum que demostra la versatilitat del gènere, ja que fer aquest projecte en periodisme escrit –sense suport gràfic– seria soporífer i en audiovisual seria econòmicament molt complicat. Un bon reportatge didàctic.