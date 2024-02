Nascuts el 29 de febrer: fer anys cada 4 anys

En les dates que ens trobem la temàtica d’aquest espai no podia ser altra que parlar de l’existència del dia 29 de febrer del 2024, en definitiva, del fet que aquest és un any bixest o de traspàs. Com que ara fa just quatre anys, el peculiar 2020, ja vam explicar en aquesta secció els motius, no ens hi dedicarem gaire enguany i ens centrarem en curiositats del dia “afegit”.

Per recordar ràpidament, la incorporació d’aquest dia extra és deguda que la durada real de l’any és de 365,2422 dies i per tant, com que el nostre calendari bàsic és de 365 dies a l’any, hi ha un romanent que es va acumulant.

Ja en el calendari romà de Juli Cèsar es considerava afegir un dia cada quatre anys, fent que la durada mitjana del calendari fos 365,25 que tampoc es coincident amb el real. Va caldre arribar a la reforma del papa Gregori XIII de l’any 1582 que s’establissin les regles del joc, definint com any de traspàs els múltiples de 4 a excepció dels acabats en 00 que serien normals i alhora excepcionalment serien de traspàs el 1600, 2000 i 2400.Amb el calendari vigent tenim un dia 29 de febrer cada 4 anys, per tant aquells qui neixin el dia 29 de febrer no podran pròpiament dit celebrar el seu aniversari fins d’aquí a 4 anys, just quan en compleixin 4.

Però hi ha gent famosa que faci anys el 29-F? La llista és enorme. Sense anar més lluny, un parell que tenim cada dia als informatius, el president Pedro Sánchez va néixer el 29-F del 1972 o el davanter del FC Barcelona Ferran Torres ho va fer l’any 2000.

Si tirem enrere en el temps i escombrant cap a casa, trobarem l’astrònom anglès Charles Pritchard (1808), que va destacar en l’ús de càmeres fotogràfiques primitives per calcular la paral·laxi i per tant la distància a estels propers, un tema que vam abordar fa poques setmanes en aquest espai. També astrònom era Lewis Swift (1820), el qual després d’observar el gran cometa del 1843 es va convertir un dels més cèlebres observadors i descobridors de cometes de la història, per exemple el cometa generador de les llàgrimes de Sant Llorenç, el Swift-Tuttle, va ser codescobert per ell.La llista de noms és enorme: el músic Gioacchino Rossini (1792), l’escriptor Josep M.

Folch i Torres (1880), el polític Carles Pi i Sunyer (1888) o l’actriu francesa Michèle Morgan (1920), i si ens animem Google ens dirà fins i tot noms de “cantants de reggaeton” nascuts el 29 de febrer.