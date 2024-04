Núria Marín: “He volgut ser provocadora, m’agrada reptar la gent a fer-se preguntes”

detail.info.publicated PER INÉS GARCIA PLANAS/FOTO DE CRISTINA RECHE detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Després d’enganxar la seva parella posant-li les banyes, la Paula se’n va de creuer amb la seva amiga Mònica a les illes Gregues i, durant el viatge, descobreix que és la reencarnació de la deessa Afrodita. En aquest moment, la Paula inicia una aventura inimaginable. Així comença ‘Soy Afrodita’ (Temas de Hoy), la primera novel·la de l’escriptora i periodista lleidatana Núria Marín. Una història esbojarrada que, mitjançant l’humor i la fantasia, tracta temes reals i actuals. Marín, amb més de 2 milions de seguidors a TikTok, té una llarga trajectòria com a presentadora de televisió en programes com ‘Cazamariposas’ o ‘Socialité’ a Telecinco. Actualment presenta ‘Love cost’ a la plataforma 3CAT.

−La novel·la destaca per l’humor constant. Gran part l’he escrita a llocs públics i he rigut molt, i molt fort, mentre l’escrivia. Abans viatjava molt i passava moltes hores sola, però quan feia la novel·la no em sentia així, era com si hagués creat un món on quedava amb una sèrie de gent que els passava coses que em feien molta gràcia.

−La mitologia grega és molt present en la novel·la. Volia que la novel·la fos un espai de llocs comuns amb el lector i, com que tothom coneix aquesta mitologia, m’ha semblat interessant utilitzar-la com a pilar principal pel llibre. La meva sogra és catedràtica d’història i em va regalar un diccionari molt totxo sobre el tema. Vaig anar alternant la lectura del diccionari amb altres llibres, d’aquesta manera vaig començar el procés de documentació. Tenia molt clar que hi havia d’haver Afrodita i altres déus reencarnats, tot i que no sabia si seria una novel·la d’herois o de gent comuna.

−El llibre està envoltat per l’univers influencer. En aquest tipus de novel·les la protagonista sempre és publicista o periodista i volia alguna cosa diferent. Volia donar visibilitat i reivindicar el paper de la gent que està treballant darrere de l’influencer perquè fan un paper molt important. Vaig pensar en algú que tingués una visió objectiva del que és realment aquesta feina i que treballés amb unes condicions molt diferents a les d’una influencer.

−Creu que és important desmitificar algunes creences que giren al voltant d’aquests personatges? De vegades quan miro Instagram sento frustració, veig persones que sempre estan de vacances o que mostren una relació de parella ideal, però acostuma a ser mentida. Jo volia explicar-ho treient una mica la xapa daurada perquè es veiés el llautó i així mostrar la realitat que hi ha darrere.

−La protagonista té virtuts i bastants defectes. És una antiheroïna. Al final és com ens sentim moltes de nosaltres. Estem treballant i ens sentim com una impostora, pensem que no som prou bones per ser en aquest món. Quan vaig començar a treballar a Cazamariposas vaig anar al primer sopar de presentadors i estava asseguda amb el Nando, el Jorge Javier Vázquez i la María Teresa Campos i pensava que m’havien convidat per equivocació. Volia que la Paula, la protagonista, fos una noia normal. Inclús ella, tot i ser una mica desastre, pot ser una deessa. He volgut fer un retrat perquè almenys el 80% de les noies s’hi puguin identificar.

−També parla de donar segones oportunitats. M’he reptat a mi mateixa a buscar una altra perspectiva sobre el feminisme. Hi ha el personatge de Zeus reencarnat, que és el típic masclista que va de sobrat. He provat si, a través de la pedagogia, una persona que no entén el feminisme i no l’aplica es pot convertir en un aliat important per a aquest moviment. He volgut ser provocadora, m’agrada reptar la gent a fer-se preguntes.

−El final queda obert. Sí. He deixat oberts dos camins i, si l’editorial i els lectors en volen més, pot haver-hi més Paula en acció. Tot i que també m’agradaria provar d’escriure una història completament diferent. Potser alguna novel·la de safareig històric o inclús alguna fanficció de la casa reial amb l’Elionor i la Sofia com a protagonistes.