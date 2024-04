Xiaomi i el seu cotxe elèctric

El sector dels vehicles elèctrics està modificant tot un ecosistema robust. O que fins ara era robust.

Van patir Nokia, Sony i Blackberry quan van aparèixer els primers telèfons intel·ligents, marques històriques de fabricació de telèfons que van acabar desapareixent –o tendint a desaparèixer– quan van irrompre els gegants xinesos. Pateix Apple quan els tigres asiàtics han estirat la màquina, i la coreana Samsung ja ha superat la marca de la poma.

Era això una introducció per parlar de la irrupció de nous fabricants, la majoria xinesos, al camp automobilístic. A la llista de marques robustes i històriques com Mercedes-Benz, Audi, BMW, Renault, Citroën o Seat, ara hi hem de sumar marques com Polestar, BYD, Lucid, SsangYong, Sono, Fisker o Nio.

O Tesla, pionera en l’auge comercial dels elèctrics d’aquest segle XXI. Alguns d’aquests noms són relativament nous i d’altres ja fa anys que treballen per atacar un segment, el del vehicle elèctric, en clara emergència.

Però de tots aquests n’hi ha un que cal destacar, per la importància que ha tingut durant la darrera dècada en l’electrònica de consum, que va emergir en el segment dels telèfons mòbils i que ara ja fabrica des de microones a neveres, i ara vehicles. Parlo de Xiaomi i el seu gran producte que acaba de llençar, el Xiaomi SU7, un vehicle elèctric de la marca xinesa que, pel que sembla, podria aterrar al nostre país per un preu al voltant dels 40.000 euros i que, segons algunes primeres anàlisis, l’assimilen a un Tesla.

Com si es tractés d’una celebritat, el Xiaomi SU7 va rebre 100.000 reserves només durant les 24 hores de la seva presentació. Una xifra molt similar a les que va rebre Apple amb les Vision Pro, i després van ser una gran decepció i se’n va retornar un gran percentatge.

Xiaomi ja ha iniciat la incursió a un sector, el dels cotxes elèctrics, que tindrà un públic nou, jove i més proper a Apple i a Samsung que a BMW o Audi. Per això Apple també ha mostrat interès en la fabricació de vehicles. I si els cotxes del futur es diuen Oppo o Huawei? El temps ho dirà.