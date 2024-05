Emocionant nou àlbum de Bruce Springsteen

detail.info.publicated PER G.D. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La llegenda viva del rock, Bruce Springsteen ha llençat un emocionant nou àlbum recopilatori sota el títol Best Of Bruce Springsteen. Aquest nou disc celebra els més de cinquanta anys de carrera discogràfica del Boss, des de l’àlbum debut Greetings From Asbury, N.J fins als seus èxits més recents, com Letter To You de l’any 2020.

Un total de divuit cançons que es presenten en versions d’un CD i dos LP. Podríem dir que aquest disc és una col·lecció definitiva que reuneix els himnes més lacònics de Springsteen ja que inclou clàssics a temporals com Born to Run, Spirit in the Night, Growin’up, Dancing in the Dark, o Born in the USA.

La portada és una imatge capturada per Eric Merola en les icòniques sessions de Born to Run.Bruce ha deixat una petjada inesborrable en la historia del rock. La seva música profundament arrelada a la cultura musical dels Estats Units captura la passió i l’essència de diverses generacions.

El 12, 14 i 17 de juny actua a Barcelona dins la gira Word Tour.