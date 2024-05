Visitar el Prado sense moure’s de casa

detail.info.publicated PER G.D./FOTOS: MUSEU DEL PRADO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

A partir d’un projecte de digitalització a gigapixel finançat amb fons del Pla de Recuperació, el Museu del Prado ofereix la visita virtual a la seva col·lecció i 10 recorreguts temàtics de caràcter gratuït. Es tracta del projecte més ambiciós de digitalització a super-alta resolució (gigapixel) realitzat fins a la data en un museu oferint una gran qualitat d’imatge, que transmet la sensació d’estar immers a l’espai, i nivell de super-zoom amb què es poden apreciar els més mínims detalls.

La visita virtual i les diferents experiències estan compostes per gairebé 4 milions d’arxius que inclouen les més de 26.600 fotografies en alta resolució fetes per aconseguir les imatges finals. D’aquesta manera, El Prado continua amb el compromís d’impulsar el coneixement i difusió de les obres oferint una visita virtual per les sales amb accés a gairebé 90 obres digitalitzades en alta resolució.

Els recorreguts, de caràcter gratuït, permeten a l’usuari gaudir del projecte més ambiciós de digitalització en super-alta resolució (gigapixel) realitzat fins ara en un museu.

Un recorregut per les plantes baixa, primera i segona a través de les panoràmiques 360⁰ permet apreciar les obres i la seva disposició a les sales oferint-ne una selecció de 89 obres digitalitzades a gigapixel, incloent 5 escultures en 3D-Photo.Per aquest motiu s’han digitalitzat 475 panoràmiques (punts de vista 360º) de les sales del Museu, per a la qual cosa s’han fet més de 17.000 fotografies en alta resolució. El projecte ha permès digitalitzar peces de diferents formats com pintures, retaules, pintura mural o escultures.

En aquest projecte, l’obra més petita ha estat La extracción de la piedra de la locura del Bosco (48,5 x 34,5 cm), i la més gran de 392,5 x 602,5 cm, Fusilamiento de Torrijos en la playas de Málaga d’Antonio Gisbert.A partir de la digitalització de sales i obres en alta resolució, s’han creat deu recorreguts temàtics. El primer s’anomena Un passeig per l’Olimp.

En aquest recorregut interactiu es passeja per les col·leccions del museu i s’atura en vuit obres clau que conformen la col·lecció. El segon recorregut és Arriba la mort, on tothom podrà endinsar-se en nou obres clau que giren al voltant de la mort i n’ofereixen diferents visions.

La mirada de l’artista és el tercer recorregut amb vuit obres d’autorretrats. Amb El cos, arribem al quart itinerari i es poden observar un total de vuit obres tant del cos masculí com femení.

Al fons és un recorregut de nou obres clau en què l’interessant passa no només en primer pla, sinó també en els fons de les composicions. Amb Escrit està ens endinsem al sisè itinerari amb set obres en què trobem tot tipus d’inscripcions que ens aporten moltíssima informació sobre l’autor de l’obra, sobre el personatge representat o sobre la història que s’hi explica.

A Música al Prado es poden visitar set obres on la música juga un paper rellevant. Amb Flors del Prado podrem contemplar set obres i descobrir les plantes i flors que hi apareixen representades.

Asseguts al tron és el novè itinerari, en el qual hi ha deu obres protagonitzades per monarques que han ocupat el tron espanyol. Acabarem amb Obres mestres, que és una petita selecció d’obres mestres que custodia aquesta institució fundada en 1819 pel rei Ferran VII a partir de les col·leccions que havia heretat dels monarques que el van precedir al tron espanyol.

Des de llavors la institució ha anat incrementant les seves obres fins a arribar a les més de 8.300 pintures que posseeix avui dia, a més de gairebé 1.100 escultures, més d’11.000 dibuixos, gairebé 8.000 gravats i més de 3.600 peces d’arts decoratives. Si voleu gaudir d’aquest nou projecte virtual i gratuït aquí teniu l’enllaç.