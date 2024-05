Antony Hewish, el Nobel polèmic

El passat 11 de maig se celebrava el centenari del naixement d’un dels astrònoms rellevants i alhora controvertits del segle XX: l’anglès Antony Hewish. Nascut l’any 1924 ràpidament va destacar en l’àmbit científic i va iniciar els estudis de doctorat a la prestigiosa Universitat de Cambridge.

Malauradament la segona guerra mundial va aturar la seva recerca, com molts d’altres, per haver d’ingressar a l’exèrcit britànic.

Allí va poder conèixer un altre científic, Martin Ryle, el qual estava desenvolupant radars i antenes per propòsit militar. Ambdós acabada la guerra es van incorporar l’any 1946 al laboratori Cavendish de la Universitat de Cambrigde, on Hewish es va finalment doctorar el 1952.La parella Ryle-Hewish van aplicar l’experiència en antenes i radars per a l’observació astronòmica, contribuint de manera decisiva a donar un gran impuls en aquest camp.

A poc a poc ens atansem a l’inici de la polèmica de Hewish. El nostre protagonista va desenvolupar un radiotelescopi a Cambrigde anomenat Interplanetary Scintillation , el qual permetia mesures en ones de ràdio amb molta precisió per l’època i en el qual l’any 1967 començaria a analitzar dades una jove estudiant postdoctoral anomenada Jocelyn Bell, aquest nom segurament us soni.Jocelyn Bell va poder mesurar i determinar una font de ràdio que mostrava una repetició periòdica a la qual va anomenar Little Green Man 1.

No era cap homenet verd sinó el que ara anomenem púlsar, un tipus de cadàver estel·lar del tipus estel de neutrons que gira a gran velocitat. La descoberta la va fer Bell però l’article explicant aquests objectes el va signar en primer lloc Antony Hewish que era el seu superior i després Bell i tres membres més del grup de recerca.

Aquest ordre d’autors seria letal pel que vindria a continuació.L’any 1974 es va concedir el premi Nobel de Física per primera vegada a uns astrònoms, van ser Ryle per la recerca pionera en radioastronomia i Hewish per la descoberta dels púlsars. Jocelyn Bell va quedar fora, cosa que va generar una polèmica que arriba als nostres dies, quins motius van fer que no fos guardonada? El fet de ser dona i jove la va penalitzar? Sovint aquesta polèmica, que ha acompanyat Hewish fins a la seva mort el 2021, ha portat a menyspreuar la recerca de Hewish, que va ser molt important, però el Nobel l’haurien en tot cas d’haver rebut de forma compartida.