Passeig cultural per Tàrrega

L’ajuntament de Tàrrega ha renovat la informació turística en línia, a través de la web turisme.tàrrega.cat, incorporant-hi noves propostes, com la ruta Pedrolo, a més de millorar-ne aspectes tècnics referits a la presentació i accessibilitat. En paral·lel, s’estrenen comptes a Facebook i Instagram.

La remodelada pàgina electrònica centrada en l’oferta turística local apareix dividida en tres grans seccions, formulades en un to imperatiu que en realitat respon a una triple invitació: gaudeix, passeja’t i culturalitza’t, un terme equivalent al fet de cultivar-se per mitjà de la cultura, activitat de llarga i intensa tradició a la capital de l’Urgell. Amb l’afegitó de tres capítols més de caràcter complementari: agenda d’actes, on menjar i on dormir, aquest darrer amb un mapa-llistat d’allotjaments, mentre que l’anterior abasta una relació de restaurants i referències de plats típics, per bé que alguns siguin bastant moderns, com el bacallà targarí segons recepta del xef Josep Maria Morell del 2008, el cóc en tant que varietat autòctona de la coca de recapte però amb les albergínies i els pebrots crus, les albades que són galetes de pasta d’ametlla, cacau i clara muntada que prenen el nom de les cançons a les cercaviles nocturnes en honor de la Mare de Déu de l’Alba o els arrugats de la pastisseria El Rosal, torts i recoberts de xocolata.

L’apartat Gaudeix convida el visitant a les fires, mercats i festes populars. Passeja’t conforma un catàleg força complet d’itineraris urbans i punts d’elevat mèrit patrimonial que mereixen una visita, des de l’elegant plaça Major amb la creu gòtica envoltada de distingits edificis, entre els quals la classicista església de l’Alba, que conté el tresor de les pintures murals de Jaume i Josep Minguell, el call jueu d’allà a la vora, el convent i la placeta de Sant Antoni, el castell objecte actual de treballs arqueològics, el pou de gel i l’adoberia del molí de la Codina, els palaus senyorials del carrer del Carme, el parc aturonat de Sant Eloi i el riberenc de l’Ondara, etc.

S’hi sumen una sèrie de rutes naturals pels entorns de la ciutat i els pobles agregats del municipi. Finalment, Culturalitza’t aposta per equipaments com el Museu Comarcal, l’espai museístic sobre mecanització agrària a l’antiga fàbrica de Cal Trepat o la sala Marsà d’exposicions temporals.

Una idea de dinar original i diferent, assequible i sobretot solidària, consisteix a acudir al restaurant El Gat, de la fundació Alba, una mica als afores però només deu minuts caminant del centre, amb ampli aparcament al davant.

Just a l’entrada, una botiga de vins de la zona i productes alimentaris artesanals, alguns elaborats per la mateixa fundació, com els deliciosos arrugats. El menjador és folgat i diàfan, amb bona terrassa airejada.

S’hi pot triar entre plats més o menys convencionals servits a taula o un bufet sense limitacions (o bé combinar les dues fórmules). Entre 13,50 i 16 euros.

També entrepans i pokes, d’inspiració oriental, tant de pollastre com de salmó, vegetal o al gust de cadascú.