El repte de protegir les xarxes d’atacs

Un equip d’investigadors, amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya i dirigit des de l’Autònoma de Barcelona, ha iniciat un nou projecte de recerca destinat a millorar la seguretat de les xarxes mitjançant eines que analitzin la informació i permetin identificar el contingut maliciós per, posteriorment, filtrar-lo. El projecte que es desenvoluparà en els propers dos anys s’anomena Danger i intentarà millorar la seguretat de les xarxes mitjançant eines que analitzin la informació i permetin la identificació maliciosa per fer-ne un filtratge posterior.“El projecte aborda les creixents amenaces digitals, com ara la desinformació i els ciberatacs, que representen riscos significatius per a la societat.

La propagació de contingut fals debilita la confiança en les institucions, mentre que els ciberatacs poden causar el robatori de dades sensibles o interrupcions de serveis vitals”, explica Jordi Herrera, coordinador del projecte i professor del Departament d’Enginyeria de la Informació i les Comunicacions de la UAB. “També pretén preservar la integritat de la informació en un món digital on la manipulació de dades és fàcil.

En desenvolupar eines per detectar i combatre la desinformació, el projecte promourà un ambient en línia més fiable i segur en el qual els usuaris puguin confiar en la veracitat de la informació que consumeixen”.El projecte Danger, aprovat per l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), generarà solucions per detectar contingut fals mitjançant l’aprenentatge automàtic a fi de protegir els usuaris de les xarxes socials i els creadors de contingut davant dels deep fakes. Així mateix, les marques d’aigua i les credencials per a continguts multimèdia generades mitjançant la tecnologia blockchain poden ser eines valuoses per garantir l’autenticitat i la integritat del contingut i augmentar, alhora, la confiança en els mitjans digitals.Danger també entrarà en tot el món relacionat amb les criptomònades on l’increment de l’anomenat ransomware (o programari de segrest) ha estat vinculat a l’aparició d’aquestes com a mecanisme de pagament per cobrar el rescat de les dades segrestades.

Des de la seva aparició i generalització, el nombre d’atacs amb ransomware ha crescut de manera exponencial i les estimacions de pèrdues per causa d’aquest tipus de codi maliciós no deixen de créixer: el 2021 van assolir els 20.000 milions de dòlars.Dificultar el cobrament del segrest de dades és una bona estratègia per reduir aquest tipus d’atacs. Amb l’objectiu de prevenir la propagació del ransomware i reduir-ne l’efectivitat, els investigadors analitzaran els sistemes de transaccions amb criptomonedes per poder dotar-los d’eines que permetin el rastreig de les transaccions i la detecció d’usos il·legítims.

Així mateix els investigadors pretenen desenvolupar un seguit de sistemes de detecció, anàlisi i identificació d’atacs en entorns com ara els sensors, els dispositius portables que acostumen a ser molt senzills i per tant més vulnerables a qualsevol atac. A través del programa Danger es vol crear un seguit de tècniques que permetin monitoritzar contínuament el trànsit de xarxa dels dispositius.

Quan s’identifiquin patrons sospitosos o comportaments anòmals, es podran prendre mesures preventives, com ara bloquejar el trànsit maliciós o alertar l’usuari. La connectivitat mòbil per a xarxes 5G també suposa nous desafiaments en termes de confiança que és possible que les mesures de seguretat tradicionals no siguin capaces de solucionar de manera efectiva.

El projecte plantejarà la creació d’una infraestructura de comunicacions, descentralitzada a través de tecnologia blockchain amb protocols de seguretat d’extrem a extrem que permetin garantir la confidencialitat de la informació que viatja per la xarxa.