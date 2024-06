Nova era per a Microsoft

Aquests dies hem pogut veure, en el mes de presentacions de productes i visions de futur de les grans companyies tecnològiques (Apple, Google, OpenAI), com Microsoft ha fet el salt definitiu, sense paracaigudes i sense saber on ens acabarà portant, cap a la nova era de la computació personal.

Es tracta de la presentació dels seus nous dispositius Surface, que ara ja vindran amb tota la tecnologia Copilot Plus, basada en intel·ligència artificial portada al màxim exponent, per ajudar-nos en absolutament tot el que passi en el nostre ordinador.

Hi ha moltes coses a dir. La primera és que Microsoft abandona temporalment Intel i AMD, els dos grans fabricants de xips, i presenta la nova era de la informàtica amb els xips Snapdragon de Qualcomm, que us sonarà a xips de telèfons mòbils.

Són els únics del planeta capaços de suportar la càrrega que requereix la IA de Microsoft, anomenada NPU. Són tan potents que poden treballar, atenció pareu bé les orelles, a 45 TOPS, és a dir, a 45 trilions d’operacions per segon.

Una salvatjada sense precedents. Per tremolar.

Els nous aparells, que ara es diran Copilot + PC, tenen aliats com Acer, Lenovo, Asus, Dell, HP o Samsung, que des d’ara comencen a vendre els seus flamants equips PC, entrant tots en la nova era de la informàtica personal, capaços de superar qualsevol altar marca.Entre les novetats també hi ha millores a Windows 11 que aprofiten la potència IA, com el Recall (una tecnologia que sap tot el que hem fet amb el nostre PC i ens permet tornar enrere), el Cocreator (per crear contingut artificialment), el Live Captions (per traduir en directe videoconferències) o el nou Windows Studio. Però igualment, totes les eines, plataformes i programes com Excel, One Drive, Chrome, Spotify, Da Vinci, tota la suite d’Adobe o tots els videojocs, s’han adaptat als estàndards de la nova tecnologia.

Comença una nova era, i la lidera qui ha sabut entendre el moment actual, Satya Nadella i el seu equip, al capdavant de Microsoft. En parlarem, i molt.