Rayssa dorado “Ara sempre dic que tinc tres fills: dos nens magnífics i una criatura de color verd”

Com acostuma a passar amb els creadors de continguts que triomfen a les xarxes socials, si més no en aquesta primera generació, tot va començar per casualitat. Rayssa Dorado era infermera i mare de dos nens quan el gran li va proposar de fer vídeos casolans mig en broma amb un petit peluix de Ioda i penjar-los a TikTok. “En un mes havíem aconseguit més de cent mil seguidors”, recorda.

Amb quin vídeo ho van ‘petar’?

El de la rentadora. El Ioda cau a dins i demana ajuda. Tant aquell com els altres eren vídeos molt senzills, els fèiem improvisant i sense guió. Aquell va caure en gràcia i la bola es va anar fent gran.

Va començar a TikTok i després va migrar a Youtube.

Per què? Quan vam començar el 2019 Tiktok pagava als creadors, però ara només ho fa Youtube. Jo treballava d’infermera i durant un temps ho vaig combinar tot, però era una mica estressant.

Al final la gestió del perfil demanava tant que vaig haver de deixar la feina per dedicar-me exclusivament a les xarxes.

És més estressant del que sembla?

No només has de pensar els temes, fer els vídeos i editar-los, sinó que també has d’interactuar amb els seguidors. És una feina 24/7 (vint-i-quatre hores, set dies a la setmana). L’ideal és penjar dos vídeos al dia, i això vol dir que no descanses mai. Com que és un espai global, mentre tu estàs dormint hi ha gent que et comenta els vídeos des de l’altra punta del món. A vegades són seguidors, però també poden ser marques que et volen fer propostes comercials i has d’estar atenta a tot.

Sap d’on surten la majoria dels seus fans?

N’hi ha de tot el món, però sobretot de Llatinoamèrica. Mèxic i els Estats Units és on tinc més seguidors.

Com se li va acudir aquest personatge?

Vaig veure un peluix en uns grans magatzems i me’n vaig enamorar. A mi sempre m’ha agradat la ciència ficció i les pel·lícules de Star Wars. A casa, el fill gran va proposar de fer els vídeos.

Però el Ioda que utilitza no és l’original, el seu és fet a mà.

A mesura que volia fer històries més complexes m’adonava que el ninot tenia moltes limitacions, així que vaig buscar la manera de construir-li un cos amb extremitats articulades. Una coneguda que fa nines reborn em va explicar com construir-lo. D’aquesta manera s’aguanta dret i li puc fer fer més coses.

Després de Ioda va venir el seu propi canal.

Va arribar un moment que tenia ganes d’explicar les meues pròpies històries. Aleshores vaig ajuntar dues de les meues passions, les mascaretes facials skincare i els personatges de Disney.

Quin és el secret per acumular més de quatre milions de seguidors? Als inicis hi ha un punt de sort, després es tracta de ser constant i trobar un tema que generi comunitat. Per a mi és molt important connectar amb la gent.

A través dels vídeos vaig donant personalitat a Ioda, va agafant vida. Ara sempre dic que tinc tres fills: dos nens magnífics i una criatura de color verd.

Com veu el futur? No em plantejo deixar-ho, m’agrada i és una manera de viure. Però jo de professió soc infermera i és una feina que no vull perdre. Ara combino les dues professions i estic contenta.