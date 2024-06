Nou salts: una amena i refrescant excursió des de Juneda per la banqueta arbrada del Canal d’Urgell

Aigua i ombra, combinació perfecta per a l’estiu. Una experiència que refresca cos i esperit, consistent a cobrir els quatre quilòmetres entre la vila de Juneda i el paratge denominat els Nou Salts, remuntant la quarta séquia del canal d’Urgell en direcció a ponent, sempre per la vora arbrada d’aquest tram d’infraestructura hídrica.

Es pot fer a peu (hora i mitja amb el retorn), pedalant o fins i tot a cavall, havent llogat la muntura al proper club hípic La Segona Màquina (626 321 065).

Sortida des del parc de la Banqueta, a la part baixa de Juneda, tot frondós de plataners altíssims, dotat de cartells informatius amb mapes del recorregut i aparcament.

S’aconsella travessar el pontet metàl·lic i emprendre la ruta pel cantó esquerre, si bé més enllà es pot anar canviant, en funció de la posició del sol. De seguida, el canal desapareix, soterrat, en l’indret conegut com el Salt Desfet, avui agradable espai públic de lleure amb jocs infantils, aparells gimnàstics i taules de pícnic.

En un racó, el testimoni d’una antiga fita de pedra delimitadora de dos grups de regants, acompanyada del plafó que n’explica la història i el sentit. Retrobat el canal al descobert, s’avança per entremig de la vegetació sovint mig selvàtica del caixer protegit per una barana de troncs fins a un dels grans al·licients del trajecte, la primera màquina, un salt d’aigua de poc més de sis metres que aprofitava la caiguda per generar electricitat.

Aquesta minicentral hidroelèctrica va ser construïda en 1902 i els edificis annexos serien debolits als anys vuitanta, segons indica un cartell amb instantànies antigues. La segona màquina es troba ben aviat.

Bones fotos des de dalt i des de baix. Just abans, val la pena desplaçar-se a l’altre marge per una passarel·la i visitar el dens bosquet d’espècies arbòries com freixes, acàcies, ailants o àlbers i un sotabosc de plantes lianoides com esbarzers i llúpol, amb una escultura a la memòria de Josep R. Minguella, Tati. Finalment, una mica més d’un quilòmetre enllà, els nou salts consecutius en 300 metres, amb un desnivell total de 23 i un pont enmig que permet obtenir òptimes imatges fotogràfiques.

Des d’aquell punt es pot tornar pel mateix lloc o bé seguir 3,5 quilòmetres fins a la Font Vella o 5 fins al Collet.

Ja dins de Juneda, però ben a prop del parc de la Banqueta, al bar restaurant L’Isard es pot esmorzar de forquilla, dinar cada dia tret dels dimarts o bé sopar els caps de setmana a base de tapes i entrepans, a l’interior del local o a l’ombra airejada d’un extens tendal al mig de la plaça del davant. Del complet menú de dissabtes, diumenges i festius, per 25 euros, n’oferim com a mostra una tria de nou plats, algun amb suplement, per allò dels nou salts: amanida de formatge de cabra i fruits secs, xatonada de Sitges amb anxoves i bacallà, caragols a la llauna, hamburguesa d’Angus a la brasa, filet de vedella amb foie, cua de bou, musclos al vapor, pota de pop a la planxa i combinat de peix amb marisc.