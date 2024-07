Mary Blagg i els noms de la Lluna

Aquest mes de juliol farà 55 anys de l’arribada dels primers humans a la superfície de la Lluna i per tant és una bona excusa per parlar una mica del nostre satèl·lit, però ho farem a partir d’una astrònoma que va ser cabdal en la nomenclatura de la Lluna. Es tracta de Mary Adela Blagg.

Mary Blagg va néixer a Cheadle (Anglaterra) l’any 1858 en una família amb un estatus social raonable donat que el seu pare era un destacat advocat.

Com passava en aquelles èpoques, no tan llunyanes, l’educació reglada no era una prioritat per les noies, així que Mary, que tenia una forta curiositat per les matemàtiques, les va aprendre amb els llibres de text del seu germà. Finalment, la seva família va decidir enviar-la a una escola per aprendre àlgebra i alemany.

Finalitzats aquests estudis va esdevenir professora per a noies i secretària de la destacada associació de suport a les noies Girls Friendly Society.El seu interès per l’astronomia va començar després de fer un curs impartit per un besnet del mític astrònom William Herschel, i fou en aquest curs que es va interessar per la selenografia, la branca dedicada a l’estudi de la Lluna. Blagg es va enfocar en la creació d’un sistema amb criteris uniformes per la nomenclatura de la Lluna, donat que en aquella època mapes lunars destacats anomenaven de manera diferents els mateixos elements de la Lluna.El 1905 va rebre l’encàrrec internacional, conjuntament amb Samuel Saunder, de fer un estudi detallat dels elements lunars tot detectant les contradiccions de nomenclatura en els diversos atles lunars existents a l’època.

El resultat va ser una enorme llista de discrepàncies que els membres de l’Associació Internacional d’Acadèmies van haver de consensuar i resoldre. Fruit d’aquest treball i de la recerca realitzada en l’àmbit dels estels variable, la seva altra branca d’estudi, va ser una de les cinc primeres dones a accedir a la Reial Societat Astronòmica del Regne Unit l’any 1916.

Una mica més tard, el 1920, s’integraria a la comissió lunar de la recentment creada Unió Astronòmica Internacional (IAU) per vetllar per la correcta designació dels elements de la superfície lunar.Els treballs en el marc de la IAU, conjuntament amb l’astrònom afeccionat Karl Muller, van permetre la publicació l’any 1935 dels dos volums anomenats Named Lunar Formations, el document de referència per a la nomenclatura lunar.