Vall tot l'any

Publicat per Vidal Vidal Verificat per Creat: Actualitzat:

Hi ha destinacions turístiques en què mai no és del tot temporada baixa, per bé que potser estiguin menys concorregudes, circumstància que sovint s’agraeix. Una d’elles és la vall de Boí, que manté el seu elevat interès al llarg de l’any sencer, en qualsevol estació.

A la primavera per l’esclat verd de la natura, a l’estiu perquè hi fa una fresqueta que enamora i obliga a dormir si més no amb un llençol al damunt, a la tardor pel festival de colors botànics, a l’hivern per la neu i l’esquí. Durant els dotze mesos, pel paisatge sublim, pel romànic extraordinari, pel parc nacional d’Aigüestortes, per la qualitat dels productes alimentaris autòctons i de certs restaurants, per l’hospitalitat d’hotels i allotjaments rurals acollidors i confortables, pel senderisme, per la pesca, per alguns esports d’aventura o el ciclisme per carreteres i pistes o bé tot-terreny, per la simpatia de la gent..

I no continuo perquè tampoc no pretenc que em nomenin fill adoptiu del municipi o algun altre honor per l’estil, que no diré pas que després de tants articles favorables no m’ho mereixi.

En fase autumnal, al referit acoloriment d’arbres i boscos que genera una composició estètica inigualable s’hi afegeix un programa dissenyat pel patronat local de turisme sota el lema “Que no pari l’activitat”, el qual inclou des de rutes per caminar a astronomia, passant per fires i espectacles o visites a les esglésies catalogades com a patrimoni mundial per la UNESCO.

En aquest darrer apartat, convé remarcar la nova experiència audiovisual inaugurada al setembre a Sant Climent de Taüll, en el marc de la commemoració dels 900 anys d’aquest temple i del seu conveí de Santa Maria, dins del projecte Lux Mundi, combinant cultura i tecnologia digital. Una informació detallada sobre tots aquests reclams pot trobar-se a la web vallboi.cat, que en la secció Idees de viatge incorpora tres propostes molt pràctiques de com aprofitar estades en aquell paradís muntanyenc d’un dia, dos dies o quatre.

Per exemple, la primera, d’una sola jornada: al matí passeig pel planell d’Aigüestortes i mirador del Sant Esperit, a la tarda vídeo mapping a Sant Climent de Taüll i tomb pel poble, amb un bon dinar entremig a base de cuina de proximitat.

La producció agroalimentària de la vall de Boí abasta algunes exquisideses que complementen la formidable oferta turística del municipi ribagorçà, des de carns i embotits o confitures i melmelades de Barruera a formatges de Taüll, passant per licors de Durro, entre d’altres.

Justament en aquest darrer poble és on s’elabora de forma artesanal i ecològica el daurat, llaminer i saludable contingut líquid dels pots de vidre que llueixen l’etiqueta de Tastet de mel, petita empresa familiar amb botiga pròpia dedicada a l’apicultura. Això és la cria d’abelles i la recol·lecció, envasat i comercialització de mel de muntanya i derivats, que organitza també visites guiades a les arnes i les instal·lacions de l’apiari.