Amor en temps virtuals

Les aplicacions de xicotes virtuals a partir d’intel·ligència artificial presenten greus riscos per a la seguretat i la privadesa dels usuaris. Segons la Fundació Mozilla, el 90% d’aquestes aplicacions poden vendre o compartir dades amb tercers.

A més, un 73% no informen sobre com gestionen les vulnerabilitats de seguretat, i gairebé la meitat permeten contrasenyes molt febles. Eduard Blasi, professor de la UOC, adverteix que aquestes aplicacions haurien d’informar clarament de l’ús de les dades personals.

En molts casos, els usuaris no poden ni eliminar la informació compartida, incloses les converses amb la parella virtual, la qual és un perfil en mans d’empreses sovint opaques. Així mateix, moltes aplicacions permeten compartir informació amb les autoritats sense cap ordre judicial.

Josep Curto, professor de la UOC, considera que aquestes aplicacions són un malson per a la privadesa.

Explica que els xatbots d’IA generativa demanen gran quantitat d’informació personal, des de fotografies fins a detalls íntims, amb frases que fomenten la confiança, com “vull saber-ho tot de tu”. Aquestes dades es poden vendre a empreses interessades en perfils detallats dels usuaris.

A més, algunes aplicacions incorporen rastrejadors que envien informació a països amb menys protecció de la privadesa. És important saber on es processaran les nostres dades, ja que això determinarà el nivell de seguretat que se’ls aplicarà.

A part dels riscos de privadesa, les aplicacions de xatbots romàntics poden causar problemes psicològics. Segons Sylvie Pérez, professora de Psicologia a la UOC, aquestes aplicacions perpetuen estereotips de gènere, oferint perfils de dones complaents i sempre disponibles per als usuaris masculins, sovint amb pocs dots socials.

Això pot distorsionar la manera com els usuaris entenen les relacions humanes, creant interaccions artificials on sempre tenen la raó. Aquesta dinàmica no reflecteix la complexitat de les relacions reals, on els conflictes i els desacords són habituals i necessaris per al creixement personal.A més, passar massa temps amb aquestes xicotes virtuals pot provocar dificultats per distingir la realitat de la ficció.

Els usuaris poden acabar confonent les interaccions amb els xatbots amb la vida real, cosa que pot perjudicar la seva capacitat per establir relacions socials sanes. Davant d’aquests perills, tant per la privadesa com per la salut psicològica, els experts recomanen evitar aquestes aplicacions i conscienciar els usuaris sobre els riscos que comporten.